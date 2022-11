L’UFC 281 pue déjà le sang humain à plein nez, surtout quand « Izzy » fait des déclas ce genre. Le 12 novembre prochain, Adesanya retrouvera le Bréslien Alex Pereira dans la cage après deux confrontations en kickboxing remportées par ce dernier (dont une avec un énorme KO, très mal digéré par Adesanya). Largement critiqué pour ses derniers combats très ennuyeux, le Nigérian sait que les foudres du public lui chatouilleront les oreilles s’il adopte une nouvelle fois un style ultra-défensif. On dirait bien que le concerné ne fera pas deux fois la même erreur :

« Je veux en faire un film d’horreur. Je veux être la première personne qu’il voit quand il se réveille. Je veux m’assurer que je sois dans sa ligne de mire pour qu’il me regarde. J’ai toujours pensé que mes frappes étaient mieux adaptées au MMA, pour la taille des gants mais aussi la manière, la liberté d’attaquer. Je peux donner un coup de coude, des choses comme ça et je sais qu’il est bon à des trucs comme ça aussi, mais je fais ça depuis bien plus longtemps.«