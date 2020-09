Ce vendredi, Conor McGregor a partagé aux yeux de tout le monde une conversation (censée être privée) avec le Président de l’UFC Dana White. Un geste que n’a pas du tout apprécié le principal concerné.

“Tout le monde ici le sait, même les dames, c’est un code d’honneur [de ne pas partager des messages privés NDLR)” a-t-il déclaré. “C’est simplement quelque chose que vous ne faites pas. C’est l’une des choses les plus sales que vous puissiez faire. Nous parlions de Diego Sanchez précédemment, il est dans une conversation privée que j’avais avec Conor. Lorsque vous êtes le n°2 ou 3 mondial et que vous me dites que vous voulez combattre, OK, mais que vous voulez combattre Diego Sanchez, 39 ans, non classé, et dans un main-event à Los Angeles.”

Ces déclarations ont fait tilt chez The Notorious qui a utilisé son Twitter pour répondre. “Le code d’honneur a été brisé quand tu as menti à dire que je refusais les combats mon pote. J’ai dit Justin en mai, et tu es allé dire que je ne voulais pas combattre. Il ne s’agit pas de Diego Sanchez. Diego était un moyen d’obtenir plus de combats. De plus, tu as été impliqué dans les négociations pour Manny Pacquiao, les lettres légales sont là. Arrête de mentir.”