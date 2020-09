Conor McGregor, qui a annoncé sa retraite en juin dernier, va-t-il finalement reprendre les combats en 2021 ? La question n’est pas utopique. Dana White a entrouvert la porte à un éventuel retour de The Notorious.

“Nous travaillons actuellement sur des trucs sympas pour Conor pour le début de l’année prochaine. Il devrait être de retour l’année prochaine. Je ne dis pas qu’il revient combattre, que c’est garanti, mais nous parlons en ce moment de certaines choses” a déclaré Dana White dans une interview accordée à ESPN.

D’ailleurs, Audie Attar, agent de Conor McGregor, a lui aussi laissé de l’espoir aux fans de MMA. “Nous avons récemment eu des discussions très intéressantes avec l’UFC. Nous sommes enthousiasmés par l’avenir et nous travaillons sur des choses sympas. Des choses passionnantes à venir dans un avenir proche.” a-t-il confié. Le retour de The Notorious ne serait donc plus un simple fantasme, mais bel et bien sur le point de se réaliser.