La star du MMA défraie une fois de plus la chronique. En vacances en France, à Calvi (Corse), l’Irlandais a été arrêté par le gendarmes pour des faits d’exhibitionnisme dans un bar.

Celui qu’on surnomme The Notorious est désormais plus souvent dans la Gazette des faits divers que dans les rubriques sportives. Nouvel avatar de la vie dissolue de l’Irlandais : “tentative d’agression sexuelle” et “exhibition sexuelle”, dans un bar de Calvi !

En garde à vue une bonne partie de la journée, Conor McGregor devra peut-être reporter son projet de prendre part, dimanche, au Riviera Water Bike Challenge, une traversée en waterbike de 180 km entre Calvi à Monaco. Mais pas forcément, car il a été remis en liberté.