Conor McGregor est l’un des athlètes les plus suivis mais c’est aussi un des athlètes les plus riches du monde. En 2021, l’Irlandais a réussi une exploit incroyable.

Sur l’année 2021, Conor McGregor n’a effectué que deux combats et en plus deux défaites face à Dustin Poirier. Pourtant ce qui semble être une année ratée pour la légende de l’UFC, est en réalité une année exceptionnelle au niveau financier. Selon une récente étude menée par le site « Online Betting Guide », site spécialisé dans les paris sportifs, il n’a fallu que 7 secondes sur le ring au combattant de 33 ans pour gagner un million de dollars.

L’Irrish Mirror explique cette statistique impressionnante : « OLBG a étudié tous les athlètes les mieux payés de la planète, et le site a calculé la différence entre le nombre de minutes passées dans le ring, dans l’octogone, ou sur le terrain, et le salaire perçu en contrepartie. Selon les informations récoltées, il n’a fallu que 7 secondes dans l’octogone à Conor McGregor pour empocher 1 million de dollars. Il touche environ 6.8 millions à chaque minute de combat. » Au total sur l’année 2021 et ses deux combats l’Irlandais a passé douze minutes dans l’octogone, donc si l’étude dit vrai il a touché 81,6 millions d’euros en 12min… Selon Forbes, Conor McGregor est le sportif qui a généré le plus de revenus sur l’année 2021 avec 180 millions de dollars, dont la plupart découlent de revenus extrasportifs.