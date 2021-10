Tyson Fury conserve son titre WBC des lourds. En effet, le Britannique a battu ce samedi soir Deontay Wilder, dans un combat qui fait déjà parties des plus mythiques. Après être descendu du ring, Fury ne s’est pas caché et s’est qualifié de « plus grand combattant » de son époque.

« J’ai toujours été de ceux qui pensent qu’on ne peut pas se battre contre les champions du passé. Je ne manque donc jamais de respect à aucun d’entre eux. Je ne peux battre que les gens de mon époque et je l’ai fait toute ma vie. Je n’aime pas me mesurer aux combattants du passé, car c’est un fantasme, pas la réalité. Disons simplement que je suis le meilleur combattant de mon époque et que je ne peux battre que les meilleurs de mon époque. Et c’est ce que je fais. », a-t-il déclaré.

Quant à son combat face à Wilder, Tyson Fury l’a vécu de la meilleure des manières. « C’était un affrontement très serré, qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Mais même quand les jeux semblaient faits, j’ai toujours tenu parole, 33 fois de suite (Fury reste invaincu en autant de combats, 1 nul contre Wilder lors de leur premier combat,ndlr). Je n’ai jamais abandonné. Je me suis entraîné dur, j’ai tout donné et j’ai gagné. Je l’ai frappé d’une droite fracassante à la tempe et des coups comme ça, ça met fin à des carrières. Et j’espère juste qu’il va bien. Je l’ai vraiment malmené ce soir. »