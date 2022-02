Les Jeux olympiques de Pékin 2022 débutent ce vendredi 4 février. Ils prendront fin dimanche 20 février. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre l’événement.

Si cette date semble suivre de près celle des Jeux olympiques de Tokyo, c’est en effet le cas. Les Jeux d’hiver de 2022 à Pékin sont restés dans les temps, alors que les Jeux d’été de 2020 à Tokyo ont été reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il y aura trois sites pour accueillir les JO de Pékin : Yanqing et Zhangjiakou. Pékin recevra les sports sur glace comme le patinage artistique, de vitesse, le short track, le hockey sur glace et le curling. Du côté de Yanqing, nous pourrons assister aux épreuves de ski alpin de bobsleigh, de luge et de skeleton. Enfin, Zhangjiakou accueillera les épreuves de ski et de snowboard freestyle, du ski de fond, du saut à ski, du combiné nordique et du biathlon. Que vous vous demandiez comment regarder le patinage artistique ou que vous vouliez voir les meilleurs uniformes de curling, il y a de quoi faire avec un record de 109 épreuves, et 3000 athlètes pour 15 disciplines, toutes diffusées en temps réel depuis Pékin.

A quelle heure pourra-t-on suivre les JO de Pékin 2022 ?

En février, il faudra compter sept heures de décalage horaire entre Paris et Pékin. La grande majorité des épreuves de ces Jeux Olympiques d’hiver débutera à 1h30 du matin (heure française) pour se terminer aux alentours de 16h30 (toujours heure française).

Où seront diffusés les JO de Pékin 2022 ?

Vous pourrez suivre les épreuves des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 en direct sur les différents canaux Eurosport. Elles seront également diffusées sur le service public, par France Télévisions.

Quand aura lieu la cérémonie d’ouverture ?

Le coup d’envoi des 24è Jeux olympiques d’hiver aura lieu au Stade National le vendredi 4 février. L’enceinte pékinoise, centre névralgique des Jeux olympiques d’été en 2008, recevra également la cérémonie de clôture le 20 février. Nous restons encore dans l’attente des horaires des cérémonies.

Quand seront décernées les premières médailles des JO de Pékin 2022 ?

Ce sera le skiathlon dames (une épreuve de ski de fond) qui sacrera la première médaillée d’or de ces JO de Pékin d’hiver 2022 le samedi 5 février, au lendemain de la cérémonie d’ouverture. Nous retrouverons également plusieurs autres épreuves ce jour-là, notamment le biathlon avec le relais mixte, le ski de bosses messieurs, le saut à ski avec le concours dames sur tremplin normal, le relais par équipe mixte en short tract ainsi que le patinage de vitesse décerneront des médailles.

Quelles sont les épreuves des Jeux olympiques d’hiver ?

Les Jeux olympiques de Pékin 2022 devraient comporter un nombre record de 109 épreuves dans sept sports : biathlon, bobsleigh, curling, hockey sur glace, luge, patinage (qui comprend le patinage artistique et le patinage de vitesse) et ski (qui comprend le snowboard et le saut à ski). Sept nouvelles épreuves ont été ajoutées pour Pékin 2022 : le big air freestyle masculin et féminin, le monobob (ou bobsleigh monoplace) féminin, les compétitions par équipes mixtes en ski acrobatique, saut à ski et snowboard cross, et un relais mixte en patinage de vitesse sur piste courte.

Quelle est la mascotte des Jeux olympiques de Pékin ?

La mascotte des Jeux olympiques de Pékin est Bing Dwen Dwen, un panda aux grands yeux dans un costume de glace. « ‘Bing’ signifie glace et symbolise également la pureté et la force, et ‘Dwen Dwen’ représente les enfants », a déclaré l’Organisation internationale olympique dans un communiqué annonçant la nouvelle. « La mascotte incarne la force et la volonté des athlètes et contribuera à promouvoir l’esprit olympique. » La forme de cœur dans la patte du panda représente l’hospitalité, et les couleurs vives autour de son visage ressemblent à des traces de glace et de neige.

Plus d’infos seront à venir dans les prochains jours, notamment sur les disciplines et la programmation des français.