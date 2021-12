Championne du monde de freeride 2017, vice championne du monde 2018, à nouveau championne du monde en 2019 et 2020, Marion Haerty excelle dans son domaine. La snowboardeuse freeride nous plonge dans son univers lors de son safety camp en Suisse, via une vidéo réalisée par le Crédit Agricole. Entre pédagogie et sortie en montagne, découvrez son quotidien lors de ces 3 jours.

