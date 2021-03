Le snowboardeur américain Shaun White, triple champion olympique en titre de halfpipe, est sorti de sa retraite des pistes jeudi, se qualifiant pour la finale de la discipline à Aspen (Colorado) où se déroule une étape de la Coupe du monde.

Légende de ce sport, White, qui avait raccroché sa planche il y a trois ans après une troisième médaille d’or obtenue à Pyeongchang, a obtenu la 2e place des qualifications de cette compétition, à moins d’un an des Jeux de Pékin (4-20 février). Il s’élancera en finale samedi. Et même s’il parvient à s’imposer, cela ne le qualifiera pas pour les prochains Jeux. Mais à 34 ans, voilà une bonne occasion de se mesurer à la concurrence, dont le plus imposant visage a été celui du Japonais Yuto Totsuka, le seul à le devancer. Ces deux dernières saisons, Totsuka s’est imposé comme le grand favori des prochains JO d’hiver, remportant notamment les derniers championnats du monde et X Games.

« J’étais un peu nerveux », a convenu White, après ses deux runs. « Je sais comment faire, mais je suis encore en train de me débarrasser des toiles d’araignée. » S’il se qualifie pour Pékin, il deviendra le rider de halfpipe le plus âgé de l’histoire, à défendre les couleurs américaines. Un objectif pour lequel il semble bel et bien lancé, après avoir récemment renoncé à tenter de se qualifier pour les Jeux de Tokyo en skateboard, son autre passion