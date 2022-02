« C’est ma dernière compétition, d’habitude après une année olympique, je prends une saison ‘off’, car il y a tellement de pression pour se qualifier, mais là cela sera ma dernière compétition, ce qui en fait un moment plutôt spécial », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« J’ai pris cette décision quand j’étais en Autriche cet hiver, le ‘pipe’ (n’était pas dans le meilleur état, c’était une période difficile, j’avais mal à ma cheville, à un genou aussi, je suis fait mal au dos (…) Je me suis perdu sur les pistes, je me suis retrouvé sur un télésiège pour retourner vers la station qui était en train de fermer et c’est là que je me suis dit ‘C’est un signe, c’est fini’. C’était un moment émouvant, j’ai pleuré, c’était joyeux aussi ».

À Pékin, Shaun White sera aligné sur l’épreuve du Half-pipe, qui débute le 9 février. La finale aura lieu le 11 février.