La snowboardeuse française Cécile

Hernandez, originaire de la station des Angles dans les Pyrénées, a remporté

lundi la médaille d’or des Jeux paralympiques de Pékin (4-13 mars) en

snowboard cross.

Atteinte de sclérose en plaque, la sportive de 47 ans a devancé la

Canadienne Lisa Dejong et l’Américaine Brenna Huckaby.

Déjà championne du monde de snowboard cross à Lillehammer en début d’année,

Cécile Hernandez décroche ainsi à Pékin son premier titre paralympique après

plusieurs médailles à Pyeongchang (2018) et Sotchi (2014).

La France est désormais cinquième du classement des médailles (quatre dont

deux en or) lors de ces Jeux paralympiques.