L’Américaine et grandissime favorite Chloe Kim a remporté l’épreuve du half-pipe chez les filles et confirme son exceptionnel statut avec ce médaille d’or olympique.

A seulement 21 ans, la

snowboardeuse américaine Chloe Kim, déjà sacrée en 2018, est restée la reine

du half-pipe en écrasant la concurrence dès son premier run en finale des Jeux

olympiques de Pékin, jeudi sur le site de Zhangjiakou.

Kim a été créditée de 94,00 points dans la première manche pour décrocher

son deuxième titre olympique après celui de Pyeongchang-2018. Elle a devancé

Queralt Castellet (90,25), médaillée d’argent et première snowboardeuse

espagnole à monter sur un podium olympique, et la Japonaise Sena Tomita, en

bronze avec 88,25 points.

Sacrée championne olympique il y a quatre ans en Corée du Sud alors qu’elle

n’avait pas encore 18 ans, Chloe Kim a récidivé jeudi en Chine, avec un

premier passage quasiment parfait et la note de 94,00 points qu’aucune de ses

rivales n’a réussi à approcher. Seule l’Espagnole Castellet a franchi la barre

des 90 pts.

Elle devient ainsi la première snowboardeuse à réaliser ce doublé olympique

depuis l’entrée au programme de la discipline en 1998 à Nagano (Japon), alors

que des stars comme l’Américaine Kelly Clark ou l’Australienne Torah Bright

n’y sont pas parvenues.

Consciente de son premier run parfait qui lui a assuré l’or, Chloe Kim, née

aux Etats-Unis de parents sud-coréens, s’est mise à genoux dans l’aire

d’arrivée directement après son passage. Sa note est certes inférieure à ses

98,50 points de Pyeongchang, mais à l’époque elle avait frôlé la perfection.

La snowboardeuse, sous forte pression depuis son premier sacre olympique, a

été blessée à la cheville en mars 2019, un mois après son premier titre

mondial. Un mal pour un bien, puisqu’elle a été obligée de pendre une pause

nécessaire de 22 mois en dehors des demi-tubes.

Durant cette période, elle a notamment intégré l’université de Princeton en

octobre 2019.

Elle est revenue à la compétition début 2021 avec un triomphe aux X-Games,

puis treize mois plus tard un nouveau titre olympique pour marquer un peu plus

l’histoire des sports d’hiver aux Etats-Unis.