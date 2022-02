En raison d’un accrochage avec une concurrente, la Française Julia Pereira De Sousa n’a pas eu l’occasion de décrocher une médaille olympique ce mercredi, à Pékin, lors des demi-finales de snowboard cross…

« On m’a volé ma finale des Jeux olympiques et ça, je l’ai en travers », a déclaré Julia Pereira de Sousa médaillée d’argent à Pyeongchang au micro d’Eurosport, après la course.

« Plus les runs passaient, plus je m’améliorais. Et voilà… Je me suis faite faucher, on m’a touché la planche et je suis tombée. Malheureusement, je n’ai pas fait de grosse erreur, ce n’est pas ma faute. »

Julia Pereira de Sousa avait décroché le meilleur temps des qualifications.