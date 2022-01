Troisième étape de la Tournée des Quatre Tremplins ce mercredi soir et nouveau succès pour le Japonais Ryoyu Kobayashi.

Le sauteur japonais de 25 ans s’est imposé en Autriche du côté de Bischofshofen dans la troisième étape de la Tournée des Quatre Tremplins ce mercredi soir. Cette fois-ci, il a devancé les Norvégiens Marius Lindvik et Halvor Egner Granerud à l’issue des deux sauts du jour. Kobayashi réalise une tournée quasi parfaite avec des victoires à Oberstdorf et à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne). Il est leader du classement avec 17, 9 points d’avance sur Lindvik avant la dernière étape qui se déroulera jeudi soir toujours en Autriche à Bischofshofen. Pour rappel, les organisateurs ont annulé l’épreuve d’Innsbruck à cause de vents violents.