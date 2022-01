Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo et la Russe Natalia Nepryaeva ont remporté samedi le sprint classique de la Coupe du monde d’Oberstdorf, quatrième des six courses du Tour de ski.

Klaebo continue son parcours presque sans faute. Le Norvégien a remporté sa troisième des quatre étapes du Tour de ski aujourd’hui. POur le sprint classique, l’immense favori de la compétition a devancé ses deux compatriotes Erik Valnes et Paal Golberg. Par conséquent il est largement en tête du classement général du Tour de ski avec 1 minute et 3 secondes d’avance sur Golberg avant les deux dernières courses prévues lundi et mardi dans le Val di Fiemme (Italie).

Chez les femmes, le sprint classique a été remporté par Natalia Nepryaeva. Elle a fait coup double en prenant la victoire et le maillot jaune de leader du général. La Russe a profité des mésaventures de l’Américaine Jessie Diggins, bousculée et éliminée en quarts de finale samedi. Nepryaeva a battu la Suédoise Johanna Hagstroem et la Finlandaise Johanna Matintalo en finale. Au classement général, elle devance la Finlandaise Kerttu Niskanen de 34 secondes et Diggins de 40 secondes. Contrairement aux hommes, les deux dernières courses promettent donc du suspense.