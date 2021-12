Le fondeur français Maurice Magnificat s’est blessé à l’entrainement et doit déclarer forfait pour le Tour de Ski prévu mardi.

« Suite à une chute sur plaque de glace lors d’un entraînement ce week-end, Maurice Manificat ne pourra s’exprimer convenablement sur le Tour de Ski. Mis au repos, et dans l’attente d’examens complémentaires, le tricolore est donc forfait pour les 3 prochaines étapes du Tour », a écrit sur Twitter la Fédération Française de Ski. Le Tour de Ski est une épreuve très physique constituée de six courses en huit jours réparties sur trois étapes (Lenzerheide, Oberstdorf, Val di Fiemme) entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie. Un classement général est ensuite établi en additionnant les temps des six courses. Maurice Magnificat ne pourra donc pas disputer cette épreuve, lui qui n’a disputé que que trois compétitions en Coupe du monde cet hiver. Dans un peu plus d’un mois, le Français devrait disputer ses quatrièmes Jeux olympiques à Pékin.