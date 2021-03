Alexis Pinturault est très proche de la victoire finale !

Les super-G femmes et hommes des finales de la Coupe du monde de ski alpin prévus jeudi à Lenzerheide (Suisse) ont été annulés à cause de la météo, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS). Le Français Alexis Pinturault et la Slovaque Petra Vlhova, tous deux en tête des classements généraux, se rapprochent du titre final alors qu’il ne reste plus que deux courses à disputer (un géant et un slalom) samedi et dimanche.

« En raison de la situation météo actuelle avec le brouillard, le jury, les organisateurs Swiss ski et toutes les parties prenantes ont décidé d’annuler les super-G femmes et hommes », a indiqué la FIS.