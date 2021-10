La saison de ski alpin reprend dès cette semaine, avec le Géant femmes et hommes de Sölden (Autriche). Retrouvera ci-dessous le calendrier de la saison 2021-2022.

Le calendrier de la saison 2021-2022 de ski alpin:

23-24 octobre – Sölden (Autriche) – Géant femmes et hommes

13-14 novembre – Lech/Zürs (Autriche) – Parallèle femmes et hommes

20-21 novembre – Levi (Finlande) – 2 x slalom femmes

26-28 novembre – Lake Louise (Canada) – Super-G, 2 x descente hommes

27-28 novembre – Killington (Etats-Unis) – Géant, slalom femmes

3-5 décembre – Lake Louise (Canada) – Super-G, 2 x descente femmes

3-5 décembre – Beaver Creek (Etats-Unis) – 2 x super-G, descente hommes

11-12 décembre – Saint-Moritz (Suisse) – 2 x super-G femmes

11-12 décembre – Val d’Isère (France) – Géant, slalom hommes

17-18 décembre – Val Gardena (Italie) – Super-G, descente hommes

18-19 décembre – Val d’Isère (France) – Super-G, descente femmes

19-20 décembre – Alta Badia (Italie) – 2 x géant hommes

21 décembre – Courchevel (France) – Géant femmes

22 décembre – Madonna di Campiglio (Italie) – Slalom hommes

28-29 décembre – Bormio (Italie) – Super-G, descente hommes

28-29 décembre – Lienz (Autriche) – Géant, slalom femmes

4-5 janvier – Zagreb (Croatie) – Slalom femmes et hommes

8-9 janvier – Maribor (Slovénie) – Géant, slalom femmes

8-9 janvier – Adelboden (Suisse) – Géant, slalom hommes

11 janvier – Flachau (Autriche) – Slalom femmes

14-16 janvier – Wengen (Suisse) – 2 x descente, slalom hommes

15-16 janvier – Zauchensee (Autriche) – Super-G, descente femmes

21-23 janvier – Kitzbühel (Autriche) – 2 x descente, slalom hommes

22-23 janvier – Cortina d’Ampezzo (Italie) – Super-G, descente femmes

25 janvier – Plan de Corones (Italie) – Géant femmes

26 janvier – Schladming (Autriche) – Slalom hommes

29-30 janvier – Garmisch (Allemagne) – Super-G, descente femmes

6-19 février – Pékin (Chine) – Jeux olympiques

26-27 février – Crans Montana (Suisse) – 2 x descente femmes

26-27 février – Garmisch (Allemagne) – 2 x slalom hommes

5-6 mars – Lenzerheide (Suisse) – Super-G, descente femmes

5-6 mars – Kvitfjell (Norvège) – Super-G, descente hommes

11-12 mars – Are (Suède) – Géant, slalom femmes

12-13 mars – Kranjska Gora (Slovénie) – Géant, slalom hommes

16-20 mars – Courchevel/Méribel (France) – Finales