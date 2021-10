Tenant du titre du gros globe de cristal, Alexis Pinturault prépare tout doucement la saison hivernale qui débute fin octobre. Le Français est fin prêt à défendre son titre mondial et marquer les Jeux Olympiques de Pékin.

L’été terminée, place à la saison d’hiver. Et c’est reparti pour le Français Alexis Pinturault qui compte bien conserver son gros globe de cristal. Le Français de 30 ans s’est confié avant le début de la saison et il n’oublie pas les Jeux Olympiques de 2022 qui se dérouleront à Pékin du 4 février au 20 février prochains. « Je me sens prêt ! J’ai eu la chance de ramener trois médailles aux Jeux olympiques (bronze en géant en 2014 et 2018, argent en combiné en 2018), le seul métal qui me reste à aller chercher c’est l’or, ce sera automatiquement un bel objectif pour moi », a indiqué Alexis Pinturault lors du point presse des équipes de France.

Avant cela, il faudra bien débuter la saison hivernale avec le premier rendez-vous de la saison à Sölden en Autriche le 24 octobre prochain et comptant pour la première manche de la Coupe du monde de ski alpin.