Perrine Laffont a remporté vendredi à Megève la dernière épreuve de bosses individuelle de la coupe du monde cette saison et conservé son petit globe de cristal de spécialité, pour un point devant la Japonaise Anri Kawamura.

L’Ariégeoise s’adjuge ainsi le cinquième globe de cristal de sa carrière, et clôture en beauté une saison où elle aura été comme jamais bousculée par la concurrence, terminant notamment quatrième aux Jeux olympiques, où une médaille lui semblait pourtant promise. Avec 86,86 pts, elle a devancé vendredi soir la championne olympique Australienne Jakara Anthony (86,43) et Kawamura (82,54), deux de ses adversaires les plus acharnées cet hiver. « Je suis très heureuse d’avoir gagné ici, chez moi, devant ma famille », a simplement déclaré la Française en descendant du podium.

Le globe s’est joué dans le dernier run, lorsque Anthony a chipé la deuxième place à Kawamura, privant du même coup la Japonaise de la victoire au classement final, pour un seul point. Samedi, Laffont peut ajouter à son palmarès le gros globe des bosses et celui du duel. Chez les messieurs, Benjamin Cavet a pris la cinquième place d’une épreuve dominée par le Canadien Mikael Kingsbury, qui décroche le globe de spécialité. Le Japonais Ikuma Hirishima et le Suédois Walter Wallberg complètent le podium de Megève.