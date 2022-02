Le 50 km masculin, épreuve reine du ski de fond aux JO prévue ce matin, a été réduit à 30 km à cause des conditions météo.

« En raison des forts vents et en conséquence des conditions extrêmes dans lesquelles va se dérouler la course, la distance initialement prévue de 50 km a été réduite à 30 km », ont expliqué les organisateurs. « La décision a été prise pour assurer la sécurité des sportifs et pour réduire le temps qu’ils passeront exposés à des conditions extrêmes », poursuit le communiqué.

L’heure du départ de l’épreuve a également été modifiée. Elle a débuté à 15h00 locales (08h00 françaises), au lieu de 14h00.

Ce « 50 km » devenu 30 km doit servir d’explication finale entre les deux stars du ski de fond, le Russe Alexander Bolshunov et le Norvégien Johannes Klaebo, quatre médailles, dont deux titres, chacun durant ces Jeux.