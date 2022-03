Le skieur français Benjamin Daviet, originaire de Haute-Savoie, a remporté ce mercredi l’or en ski de fond sprint (catégorie debout) lors des Jeux paralympiques de Pékin (4-13 mars). Il s’agit de la sixième médaille française.

Le Français, originaire d’Annecy, a devancé l’Allemand Marco Maier et l’Ukrainien Grygorii Vovchynskyi. « C’est juste fou », a réagi le porte drapeau français. « J’avais tellement de colère en moi d’avoir fait n’importe quoi sur les deux premières (courses des Jeux), que du coup j’ai tout déchargé aujourd’hui. (…) Je remercie ma fiancée pour ces quatre ans d’enfer que lui ai fait vivre. Parce qu’on ne se voyait que les weekends, et tout ça pour préparer les Jeux (…) Là, c’est juste une magnifique récompense que je peux lui faire, ainsi qu’à toute ma famille, parce que je ne suis pas facile à vivre, surtout quand je prépare des grosses échéances comme ça. »

Il reste trois autres courses à Benjamin Daviet pour tenter de réitéré l’exploit pendant ces Jeux. Grâce à sa médaille décrochée ce dimanche, la France compte six breloques, dont 4 en or, et se classe 4e au rang du classement des pays.