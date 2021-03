Deuxième du général sur la coupe du monde de ski alpin derrière le Français Alexis Pinturault, Marco Odermatt est beau joueur. Il rend même hommage au skieur français.

« C’est sûr que j’en veux plus. Donc je ne suis pas content. C’était une belle saison mais c’est la déception qui l’emporte aujourd’hui. J’aimerais rester en bonne santé pour continuer à me battre à l’avenir. La deuxième manche était quasiment « inskiable ». Pour avoir du plaisir mais aussi pour celui des spectateurs, ça ne va pas trop. Je comprends pas qu’on trace une piste comme cela. Il (Pinturault) était tout simplement plus fort. Le meilleur a gagné, c’est mérité avec ses deux globes. Je peux apprendre d’Alexis, de sa souveraineté, il est très centré sur le ski. Il a une solution pour toutes les difficultés », a salué le skieur aux neufs podiums dont trois victoires cet hiver. Alexis Pinturault a remporté la course du jour à Lenzerheide en Suisse et ainsi remporté le premier gros globe dans sa carrière, le jour de ses 30 ans.