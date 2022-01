Clément Noël a réussi le 3e temps de la première manche du slalom de Coupe du monde de Schladming (Autriche), où Alexis Pinturault est une nouvelle fois sorti, lors de la dernière course avant les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

Parti avec le dossard 5, Clément Noël a été devancé de 67/100 par le Suédois Kristoffer Jakobsen et par L’Italien Giuliano Razzoli (à 58/100 de Jakobsen). « C’est du joli ski, qui peut permettre de faire mieux parce qu’il y a une bonne base technique », a apprécié Noël. « La piste est hyper bonne à skier, c’est un régal, le tracé était très joli, ça permet de s’envoyer. J’aurais pu m’envoyer plus, comme l’a fait Jakobsen. »

Le Norvégien Lucas Braathen, vainqueur du slalom de Wengen il y a dix jours et 2e à Kitzbühel samedi, est à égalité avec le Français. Alexis Pinturault a été piégé par le tracé de son entraîneur et ne marquera pas de point pour la quatrième fois en six slaloms cet hiver. « Les abandons en slalom sont loin d’être évidents, ça ne me permet pas de construire sur la confiance. Sans confiance je me sens moins libéré quand je skie, je suis moins à même de prendre des risques », a-t-il déploré. La deuxième manche est programmée à 20h45.