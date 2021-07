Le ski-alpinisme entrera officiellement au programme olympiques aux JO d’hiver de Milan en 2026 comme « sport supplémentaire » demandé par les organisateurs italiens. Ce titre ne lui assure aucune garantie d’être reconduit, comme l’ont décidé ce mardi à l’unanimité les membres du Comité international olympique (CIO).

Cette discipline de montagne, consistant à gravir et dévaler des itinéraires hors-piste sur des skis légers équipés de peaux de phoque, ou avec

les skis dans le sac si la pente est trop raide, s’ajoutera aux quinze sports olympiques d’hiver.

Comme lors des Jeux olympiques de la jeunesse l’an dernier à Lausanne le ski-alpinisme sera composé de cinq épreuves (sprint et course individuelle hommes et femmes, relais mixte) pour départager 48 qualifiés.

Le CIO laisse aux villes-hôtes des JO la possibilité de proposer de nouvelles disciplines, « si elles sont à la fois « spectaculaires » et « culturellement pertinentes pour le pays-hôte et au-delà » ». Pour le CIO, le ski-alpinisme est une bonne demande puisqu’elle ne demande aucune construction.