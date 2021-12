Leader(e) de la Coupe du monde de ski alpin, Lara Gut-Behrami ne pourra pas participer aux épreuves de Val d’Isère ce week-end.

Ce vendredi, des membres de son équipes précisent que Lara Gut a été contrôlé positive au Covid-19 et est contrainte de rester à l’isolement durant quelques jours, ce qui l’a prive de l’étape de Coupe du monde qui se dispute en Savoie dans la station de Val d’Isère ce week-end. « Lara Gut-Behrami a été placée en isolement et manquera donc les courses de ce week-end à Val d’Isère et la semaine prochaine à Courchevel. » Coup dur pour celle qui partait favorite avant ce week-end et qui va forcément perdre quelques points sur ses poursuivantes.