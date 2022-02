19e du jour lors de l’épreuve du Super G féminin sur ces Jeux Olympiques de Pékin 2022, Tessa Worley est passée au travers de son rendez-vous et la Française de 32 ans a annoncé qu’elle avait disputé ses derniers Jeux.

« C’étaient mes derniers Jeux. Repartir pour quatre ans honnêtement ça ne va pas le faire. Je ne me pose pas encore la question de quand sera la fin mais je sais que c’étaient mes derniers Jeux », a indiqué Worley en zone mixte. La Française a vécu encore une journée difficile. Elle a tout de même analysé sa course et les regrets sont nombreux après cette nouvelle contre-performance. « C’est difficile d’analyser cette course. La partie du haut je prends des mauvaises lignes, je ne suis pas assez agressive, je savais pourtant que c’était très facile, je suis trop large sur les trajectoires (…) Aux derniers Jeux j’étais touchée, au fond du trou. Là ça ma touche mais je me dis que j’ai fait de bonnes choses, tout n’est pas à jeter. J’ai encore une course par équipes qui me tient vraiment à coeur, ce sera une belle opportunité. » A terminé la tricolore qui a disputé le dernier Super G de sa carrière aux JO. Samedi 19 février, elle disputera le parallèle par équipes mixte pour sa dernière courses.