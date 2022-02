À quelques jours du début des Jeux Olympiques qui se déroulent dans la capitale chinoise à Pékin, Perrine Laffont a donné une interview pour « RMC » et elle assure qu’elle est fin prête pour les Jeux.

« Je me sens plutôt bien. Avant le départ en France il y a eu pas mal de demandes, mais là je me suis mis dans une petite bulle, j’ai coupé mon téléphone et les réseaux sociaux. Je me sens tranquille et sans avoir l’impression d’avoir tous les regards braqués sur moi ce qui fait que je suis plutôt bien je me concentre sur ce que j’ai à faire sur la piste et le reste c’est secondaire. » A précisé la Française de 23 ans qui dispute les qualifications ce jeudi à 11 heures dans la catégorie du ski de bosses. Une autre Française Camille Cabrol est aussi présente. La finale se disputera dimanche matin.