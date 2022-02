Les deux Suisses Ryan Regez et Alex Fiva ont décroché l’or et l’argent ce vendredi matin lors de l’épreuve de skicross dans ces Jeux Olympiques de Pékin 2022.

Un doublé suisse pour la victoire finale en skicross ce matin. Numéro un mondial en titre, Ryan Regez a remporté la médaille d’or en devançant en finale son compatriote Alex Fiva et le Russe Sergey Ridzik qui prend le bronze. Déception pour nos Français puisque Bastien Midol s’arrête en quarts et que François Place a été éliminé en demie, avant de prendre la 4e et dernière place lors de la petite finale. Un peu plus tôt dans la journée Jean-Frédéric Chapuis et Terence Tchiknavorian se sont faits sortir en 1/8e de finale.