La Suissesse Michelle Gisin a remporté le combiné en ski alpin ce jeudi matin à l’occasion de l’épreuve des Jeux Olympiques de Pékin 2022.

Déjà tenant du titre et vainqueur à Pyongchang il y a quatre ans, Gisin remet ça avec une nouvelle médaille d’or au tour du cou. Ce matin, elle a devancé sa compatriote Wendy Holdener et l’Italienne Federica Brignone qui complète le podium. Une course marquée par la nouvelle déception de Mikaela Shiffrin qui a été contrainte à l’abandon après avoir enfourchée. Des JO 2022 cauchemardesque pour la favorite américaine qui devra sa rattraper sur les prochaines étapes de Coupe du monde. Pour nos Françaises, Romane Miradoli a également enfourchée, tandis que Laura Gauché termine à la 8e place.

Classement combiné :

1. Michelle Gisin (Suisse) en 2’25 »67 (slalom en 52 »25)

2. Wendy Holdener (Suisse) en 2’26 »72 (slalom en 53 »31)

3. Federica Brignone (Italie) en 2’27 »52 (slalom en 54 »41)

Abandons de Romane Miradoli (France) et Mikaela Shiffrin (États-Unis).