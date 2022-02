L’Autrichien Matthias Mayer a conservé son titre de champion olympique en titre cette nuit dans l’épreuve de Super-G dans ces Jeux Olympiques 2022 à Pékin.

Déjà sacré à Pyongchang il y a quatre ans, Mayer remet ça avec une victoire finale dans le Super-G en terminant avec 4 petits centièmes d’avance sur l’Américain Ryan Cochran-Siegle et le Norvégien Aleksandr Aamodt Kilde. Très attendu pour une médaille et même le titre olympique, le Français Alexis Pinturault est passé au travers avec une 11e place, alors que le premier tricolore se nomme Blaise Giezendanner avec la 9e place.

🇦🇹 🥇 Matthias Mayer a failli rater son départ lors du Super-G, mais finalement… il s'est imposé ! #Beijing2022



Revivez les meilleurs moments de cette finale 👉 https://t.co/as3eY88zsF pic.twitter.com/eYcfVUpldV — francetvsport (@francetvsport) February 8, 2022

Classement final Super-G :

1. Matthias Mayer (AUT) 1:19.94

2. Ryan Cochran-Siegle (USA) à 0.04

3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0.42

4. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 0.74

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 0.76

6. James Crawford (CAN) 0.85

7. Romed Baumann (GER) 1.16

8. Andreas Sander (GER) 1.27

9. Blaise Giezendanner (FRA) 1.32

10. Trevor Philp (CAN) 1.40

11. Alexis Pinturault (FRA) 1.42

12. Travis Ganong (USA) 1.43