Le skieur alpin Alexis Pinturault, qui s’apprête à disputer l’étape de Coupe du monde à Val d’Isère samedi et dimanche, s’est exprimé sur les boycotts diplomatiques des Jeux Olympiques de Pékin, du 4 au 20 février.

« Je laisse ça aux diplomates », a déclaré Alexis Pinturault, en conférence de presse.

« Il y a (en Chine) des difficultés extrasportives. On en est tous conscients. Malheureusement, nous athlètes, ce n’est pas notre rôle. Notre but est de rester concentré sur les épreuves et de ne pas trop se faire influencer par ce qu’il se passe autour. Avec le Covid ce sera déjà difficile. Si je me rajoute certaines choses ça peut devenir difficile pour ma motivation et ma perception de l’évènement », a-t-il continué.

Pour rappel, plusieurs états à savoir les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont déjà décidé d’un « boycott diplomatique », en accusant notamment Pékin de fouler les droits humains.