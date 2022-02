Richard Jouve et Lucas Chanavat n’ont pas réussi à atteindre la finale du sprint dans l’épreuve de ski de fond disputée ce mardi midi à Pékin 2022.

Grosse déception pour nos deux Français et même trois Français ce midi lors du sprint de ski de fond. Renaud Jay battu en quarts de finale, avant que Richard Jouve et Lucas Chanavat ne soient en mesure de se qualifier pour la grande finale. Les deux Français ont terminé respectivement troisième et cinquième de leur demie. Une déception pour le clan tricolore qui ne décrochera pas de nouvelle médaille. Notons que c’est le Norvégien Johannes Klaebo qui décroche le titre olympique devant l’Italien Federico Pellegrino et le Russe Alexander Terentev.