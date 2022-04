Le champion olympique de skicross Jean-Frédéric Chapuis a annoncé ce lundi son départ à la retraite à l’âge de 33 ans.

Dans un message publié ce lundi sur les réseaux sociaux, Jean-Frédéric Chapuis a annoncé qu’il était « temps pour [lui] de passer à la suite de [sa] vie ». Sacré champion olympique de skicross à Sotchi, en 2014, le Français prend sa retraite à l’âge de 33 ans.

Grand nom de sa discipline, Chapuis aura remporté trois globes de cristal de skicross consécutifs en 2015, 2016 et 2017 et enlevé 18 victoires entre 2013 et 2019. Son palmarès est complété par le titre mondial de la spécialité décroché en 2013 à Voss, en Norvège.