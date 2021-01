Alexander Bolshunov a remporté ce dimanche la poursuite de 15 km de Val Müstair juste devant son compatriote Artem Maltsev et le Français Maurice Manificat qui prend la troisième place.

Ce dimanche en Suisse, le fondeur tricolore a décroché une jolie troisième place au terme d’une course intéressante et maîtrisée de bout en bout par le grand vainqueur du jour Alexander Bolshunov. Parti en septième position, Manificat a remonté 4 places et signe à 34 ans son 30e podium en carrière. Cette jolie performance permet au tricolore de revenir au troisième rang de la Coupe du monde de ski de fond. Les autres Français ont réalisé une belle course avec Clément Parisse (7e), Jean-Marc Gaillard (9e), Adrien Backscheider (10e) et Hugo Lapalus (11e).