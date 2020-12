Ryan Cochran-Siegle s’est imposé dans le Super-G de Bormio en Italie ce mardi après-midi. L’Américain remporte-là sa première victoire en Coupe du Monde.

L’Américain Ryan Cochran-Siegle s’est offert une belle victoire sur la piste de Bormio en Italie en terminant devant Vincent Kriechmayr et le Norvégien Adrien Smiseth Sjersted qui complète le podium. Tenant du titre et favori de l’épreuve, Aleksandr Aamodt Kilde termine en quatrième position et conserve la deuxième place du classement général derrière le Français Alexis Pinturault qui échoue à la douzième place dans ce Super-G de Bormio.

Classement Super-G de Bormio :

1. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:29.43

2. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:30.22

3. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:30.37

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:30.61

5. Mauro Caviezel (SUI) 1:30.79

6. Kjetil Jansrud (NOR) 1:30.80

7. Romed Baumann (GER) 1:30.88

8. Urs Kryenbühl (SUI) 1:30.91

9. Marco Odermatt (SUI) 1:30.93

10. Matthias Mayer (AUT) 1:30.96

11. Gino Caviezel (SUI) 1:31.19

12. Alexis Pinturault (FRA) 1:31.21

13. Loic Meillard (SUI) 1:31.24

Classement Coupe du monde ski alpin (après 12 épreuves sur 38) :

1. Alexis Pinturault (FRA) 462 pts

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 425

3. Marco Odermatt (SUI) 369

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 312

5. Mauro Caviezel (SUI) 262