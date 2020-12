Le skieur suisse Ramon Zenhaüsern a remporté le slalom d’Alta Badia ce lundi midi. Il termine devant deux Autrichiens alors que Victor Muffat-Jeandet décroche une jolie cinquième place.

Ce lundi le Suisse s’est imposé sur le slalom de la Coupe du monde sur la piste italienne d’Alta Badia en devançant respectivement de 8 et 12 centièmes de seconde les Autrichiens Manuel Feller et Marco Schwarz. Le vainqueur du jour a été très fort surtout sur la deuxième partie du parcours et retrouve le succès en Coupe du monde de ski. Vainqueur du Géant hier, Alexis Pinturault a eu plus de mal et termine 11e de l’étape, alors que Victor Muffat-Jeandet obtient une jolie 5e place derrière l’Italien Alex Vinatzer.