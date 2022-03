Niels Hintermann et Cameron Alexander ont tous les deux remporté la descente de Kvitfjell en Norvège comptant pour la Coupe du monde de ski alpin ce vendredi après-midi.

Grosse surprises ce vendredi sur la descente de Kvitfjell avec le succès du Suisse Niels Hintermann et le Canadien Cameron Alexander. Les deux skieurs ont terminé dans le même temps en 1 min 44 sec et 42/100 et se partagent la victoire finale. Le podium est complété par le champion olympique du super-G, l’Autrichien Matthias Mayer, à 12/100. Beat Feuz termine au pied du podium, tandis que Johan Clarey prend la 6e place.