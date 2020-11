Leader de la Coupe du monde de ski alpin, la Slovaque Petra Vlhova a une nouvelle fois remporté une manche de Coupe du monde ce jeudi soir.

Sur la piste de Lech en Autriche, elle a glané un nouveau succès le troisième en quatre courses. Ce jeudi, elle a battu la surprise américaine, Paula Moltzan en finale de la course parallèle et prend encore un peu plus la tête de la Coupe du monde. Lara Gut (Suisse) termine sur la troisième marche du podium alors que Vlhova enchaîne après les deux victoires sur les slaloms de Levi en Finlande et compte déjà 185 points d’avance sur Michelle Gisin.

Notons aussi l’absence de Mikaela Shiffrin laissée au repos pour cette course, alors que la première et la seule française Coralie Frasse-Sombet obtient la 12e place ce jeudi soir.