Le Français Alexis Pinturault est tombé sur plus fort que lui ce samedi en début d’après-midi lors du Géant de Val d’Isère comptant pour la Coupe du monde de ski alpin.

C’est le skieur suisse Marco Odermatt qui s’est imposé au final en validant une superbe journée. Premier à la fin de la première manche, il termine également en tête de la seconde et dernière manche et l’emporte de 59 centièmes sur le Français Alexis Pinturault. Le local de l’étape devance l’Autrichien Manuel Feller qui complète le podium, son deuxième en carrière. Au classement général, Marco Odermatt garde la tête avec plus de 400 ponts en quatre courses depuis le début de la saison.

🇫🇷⛷ Alexis Pinturault termine deuxième du Slalom géant de Val d'Isère derrière Marco Odermatt. Revivez la descente du Français 👇#lequipeSKI pic.twitter.com/jUprC7lgA2 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 11, 2021

Classement Géant Val d’Isère :

1. Marco Odermatt (SUI) 2:12.31 (1:07.14 + 1:05.17)

2. Alexis Pinturault (FRA) 2:12.90 (1:07.46 + 1:05.44)

3. Manuel Feller (AUT) 2:13.55 (1:08.34 + 1:05.21)

4. Luca De Aliprandini (ITA) 2:13.62 (1:08.09 + 1:05.53)

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:13.90 (1:08.65 + 1:05.25)

6. Alexander Schmid (GER) 2:14.23 (1:08.23 + 1:06.00)

7. Loic Meillard (SUI) 2:14.24 (1:08.88 + 1:05.36)

8. Mathieu Faivre (FRA) 2:14.35 (1:07.99 + 1:06.36)

9. Justin Murisier (SUI) 2:14.45 (1:09.40 + 1:05.05)

10. Zan Kranjec (SLO) 2:14.50 (1:08.29 + 1:06.21)

11. Lucas Braathen (NOR) 2:14.60 (1:08.91 + 1:05.69)

. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:14.60 (1:08.40 + 1:06.20)