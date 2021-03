Marco Odermatt s’est imposé ce samedi après-midi sur le géant disputé à Kranjska Gora en Slovénie et revient proche du Français Alexis Pinturault dans la course au globe de cristal.

Le Suisse a remporté le géant de Kranjska Gora ce samedi après-midi en terminant juste devant son compatriote Loïc Meillard avec 1 sec 06/100e et l’Autrichien Stefan Brennsteiner avec 09/100e de retard sur le vainqueur du jour. Concurrent numéro un au classement général avec Alexis Pinturault, il se rapproche du tricolore qui échoue à la 4e place, juste devant son compatriote et champion du monde Mathieu Faivre. En plus de se rapprocher du gros globe, Odermatt a ravi à Pinturault la première place de la spécialité. Il possède désormais 25 points de plus que le Français avant la dernière course la semaine prochaine à Lenzerheide (Suisse).