Alexis Pinturault a remporté le Géant d’Adelboden en Suisse disputé ce vendredi après-midi. Vainqueur de la première manche un peu plus tôt, il a effectué une seconde manche absolument parfaite pour décrocher un nouveau succès en Coupe du monde.

Monstrueuse !! C’est le mot qui convient pour décrire la journée du Français Alexis Pinturault. Parti en tête après une magnifique première manche, il a envoyé un énorme message à ses concurrents en l’emportant sur le Géant d’Adelboden en Suisse. Le skieur de Courchevel a devancé de 1 sec 04 le Croate Filip Zucic pourtant auteur d’une énorme seconde manche. Mathieu Faivre est 17e, Thibaut Favrot 23e, Cyprien Sarrazin 25e et Victor Muffat-Jeandet 27e pour les autres tricolores. La troisième place revient au local Marco Odermatt qui reste en tête du classement général de la Coupe du monde dans la catégorie du Géant.

Grâce à cette victoire, Le Français Alexis Pinturault augmente ainsi son avance en tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin avec 60 points de plus que le tenant du titre norvégien Aleksander Aamodt Kilde, excellent 4e vendredi Demain, les skieurs enchaîneront avec un deuxième Géant, avant de terminer dimanche par un slalom.

Classement final Géant Adelboden :

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:18.26

2. Filip Zubcic (CRO) 2:19.30

3. Marco Odermatt (SUI) 2:19.37

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:20.47

5. Justin Murisier (SUI) 2:20.55

6. Loic Meillard (SUI) 2:20.65

7. Lucas Braathen (NOR) 2:20.90

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)2:20.95

9. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:21.06

10. Tommy Ford (USA) 2:21.11

11. Roland Leitinger (AUT) 2:21.28

12. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:21.58

13. Fabian Wilkens Solheim (NOR) 2:21.71

14. Marco Schwarz (AUT) 2:21.76

14. Luca De Aliprandini (ITA) 2:21.76