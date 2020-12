La skieuse américaine a réalisé le meilleur temps de la première manche du slalom.

L’Américaine Mikaela Shiffrin a réalisé le meilleur temps de la première manche du slalom de Coupe du monde de Semmering (Autriche) mardi, seulement deux centièmes de seconde devant la Suissesse Michelle Gisin.

Au lendemain de l’annulation du géant à cause du vent, la Slovaque Petra Vlhova, leader du général et vainqueure des cinq derniers slaloms de Coupe du monde, a manqué son premier passage et se retrouve 6e à 89/100e. Les Autrichiennes Katharina Liensberger et Katharina Truppe sont 3e et 4e à 32/100e et 53/100e après le passage des 30 meilleures skieuses et avant la deuxième manche prévue en nocturne à 18h30.