Lara Gut-Behrami s’impose ce samedi en tout début d’après-midi dans le Super-G de Saint-Moritz disputé chez elle en Suisse.

Ce samedi, Lara Gut a remporté une nouvelle étape de la Coupe du monde en devançant de 18 centièmes sa grande rivale italienne Sofia Goggia et l’Américaine Mikaela Shiffrin qui est passée un peu au travers de son rendez-vous. La première française se nomme Romane Miradoli et prend au final la 11e place de ce Super-G. La Suissesse a livré une véritable démonstration à domicile et prend du même coup de l’avance au classement général de la Coupe du monde juste devant la Slovaque Petra Vlhova qui a fait l’impasse ce week-end.

Classement Super-G Saint-Moritz :

1. Lara Gut (SUI) 180 pts

2. Sofia Goggia (ITA) 180

3. Mikaela Shiffrin (USA) 100

4. Federica Brignone (ITA) 77

5. Elena Curtoni (ITA) 76

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 72

7. Mirjam Puchner (AUT) 72

8. Tamara Tippler (AUT) 63

9. Marie-Michele Gagnon (CAN) 49

10. Breezy Johnson (USA) 46