L’Américaine Mikaela Shiffrin a remporté pour la quatrième fois de sa carrière, le gros globe de cristal à l’issue de l’épreuve de la Coupe du monde de ski alpin féminine.

Superbe victoire pour l’Américaine ce jeudi matin lors des phases finales de la Coupe du monde de ski alpin qui se déroulent sur la piste de Courchevel en France. Elle a terminé deuxième du Super-G du jour derrière la Norvégienne Ragnhild Mowinckel et a largement devancé sa concurrente numéro une Petra Vlhova qui a pris une très décevante 17e place. Avec 236 points d’avance à deux courses de la fin de la saison, elle ne peut plus être rejointe au classement général. La skieuse de Val dans le Colorado égale même sa compatriote et la légende Lindsey Vonn au nombre de gros globes remportés.

🔮 Le gros globe pour Mikaela Shiffrin ! Deuxième du super-G des finales de la Coupe du monde à Courchevel derrière Ragnhild Mowinckel, la star américaine termine en tête du général pour la 4e fois après 2017, 2018 et 2019 #ChaletClub pic.twitter.com/aY81ETBdOw — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 17, 2022

Classement de la Coupe du monde femmes de ski alpin (après 35 épreuves sur 37) :

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1425 pts

2. Petra Vlhova (SVK) 1189

3. Federica Brignone (ITA) 955

4. Sofia Goggia (ITA) 873

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 835

6. Michelle Gisin (SUI) 834

7. Sara Hector (SWE) 742

8. Tessa Worley (FRA) 697

9. Corinne Suter (SUI) 697

10. Ramona Siebenhofer (AUT) 636