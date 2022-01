Sofia Goggia a remporté à la maison la descente de Cortina d’Ampezzo ce samedi après-midi en Italie.

À la maison, Goggia s’est encore montrée la plus forte en terminant devant ses poursuivantes et une avance totale de 20/100 d’avance sur l’Autrichienne Ramona Siebenhofer et 26/100 sur la Tchèque Ester Ledecka. Une semaine après son succès en Autriche du côté de Zauchensee, Sofia Goggia remet ça et remporte une nouvelle étape de Coupe du monde. Au classement général, avec 769 points la transalpine revient sur les deux premières du classement, à savoir Mikaela Shiffrin avec ses 966 points avec et Petra Vlhova qui compte près de 929 points.