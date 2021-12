Marco Odermatt a remporté le premier Super-G de la saison ce jeudi soir aux Etats-Unis du côté de Beaver Creek.

Le skieur suisse s’est imposé à Beaver Creek lors du tout premier Super-G de la saison. Champion du monde en titre, le Français Alexis Pinturault a terminé à la 6e position même s’il était très bien parti au tout début avant de commettre une faute en fin de parcours. C’est l’Autrichien Mattias Mayer qui prend la deuxième place, alors qu’un deuxième Super-G aura lieu ce vendredi dans la station américaine.

Classement Super-G Beaver Creek :

1. Marco Odermatt (SUI) 1:08.61

2. Matthias Mayer (AUT) 1:09.39

3. Broderick Thompson (CAN) 1:09.56

4. Andreas Sander (GER) 1:09.59

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:09.63

6. Alexis Pinturault (FRA) 1:09.74

7. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:09.75

8. Justin Murisier (SUI) 1:09.87

9. Mattia Casse (ITA) 1:09.93

10. Gino Caviezel (SUI) 1:10.00

11. Raphael Haaser (AUT) 1:10.06

12. Beat Feuz (SUI) 1:10.13

12. Stefan Rogentin (SUI) 1:10.13

14. Kjetil Jansrud (NOR) 1:10.29

14. Christian Walder (AUT) 1:10.29

16. Urs Kryenbühl (SUI) 1:10.41

17. Blaise Giezendanner (FRA) 1:10.45

18. Trevor Philp (CAN) 1:10.52

19. Thomas Tumler (SUI) 1:10.56

19. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:10.56

21. Ralph Weber (SUI) 1:10.66