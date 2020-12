La skieuse italienne Sofia Goggia a remporté la deuxième descente de la saison du côté de Val d’Isère en France ce samedi midi.

L’Italienne a réalisé une belle course surtout dans le deuxième intermédiaire et confirme sa bonne forme devant la Suissesse Corinne Suter. Vainqueur hier lors de la première descente cette dernière à décroché la deuxième place derrière Goggia en faisant une ou deux petites erreurs qui lui ont fait perdre quelques centièmes. Les deux skieuses ont devancé une fois de plus la jeune américaine Breezy Johnson qui s’offre un deuxième podium en deux jours.

L’Italienne profite de sa victoire pour rejoindre Suter en tête du classement de la Coupe du monde de la spécialité, alors que Michelle Gisin neuvième aujourd’hui va prendre la deuxième place du classement général derrière la Slovaque Petra Vlhova.

Classement descente Val d’Isère :

1. Sofia Goggia (ITA) 1:44.70

2. Corinne Suter (SUI) 1:44.94

3. Breezy Johnson (USA) 1:44.97

4. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:45.03

5. Kira Weidle (GER) 1:45.29

6. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:45.34

7. Ilka Stuhec (SLO) 1:45.45

7. Ester Ledecká (CZE) 1:45.45

9. Michelle Gisin (SUI) 1:45.47

10. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:45.58

11. Lara Gut (SUI) 1:45.74

12. Mirjam Puchner (AUT) 1:45.80

13. Priska Nufer (SUI) 1:45.91

14. Nina Ortlieb (AUT) 1:46.03

15. Elena Curtoni (ITA) 1:46.07