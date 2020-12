Alexis Pinturault a décroché une 31e victoire en Coupe du monde ce dimanche au terme d’une très belle course sur la piste italienne d’Alta Badia. Le Français est revenu en zone mixte sur ce triomphe et savoure cette trentième, la première à Alta Badia.

Que pensez-vous de cette première victoire en carrière à Alta Badia ?

« C’est une course que je n’avais jamais gagnée, j’avais à coeur de la ramener à la maison, j’avais de belles ambitions en venant ici. J’avais un peu tourné autour de la victoire ici les années précédentes, et autour du podium en ce début de saison (4e puis deux fois 5e en géant) donc c’est parfait. Alta Badia fait partie de l’histoire, c’est une piste où l’on court depuis des années, très technique, parmi les plus beaux géants de la saison. C’est soutenu du début à la fin, environ 55 secondes uniquement dans la pente, une pente où il faut souvent carver (déraper). »

Avez-vous augmenté votre niveau de ski en géant par rapport au début de saison ?

« Clairement je suis meilleur qu’à Sölden (Autriche) où j’étais court dans ma préparation à cause d’une blessure à la main gauche. A Santa Caterina (Italie), j’étais bien techniquement mais il m’avait manqué des petites choses. On a retravaillé avec mon équipementier pour trouver ce qui m’avait manqué et on a fait du bon travail. La preuve: trois skieurs Head (son équipementier autrichien) sont sur le podium. »

Que pensez-vous de votre début de saison par rapport à l’hiver dernier ?

« Dans ma manière d’aborder les choses, je me trouve serein. Je m’amuse dans ce que je fais, je prends les choses du bon côté, la crise du Covid aide un peu… Cette année est particulière, donc au-delà de s’accrocher pour le général, j’essaie encore plus d’aller chercher des victoires, les plus belles places, et de serrer les dents pour être présent dans le top-5 au pire. »

Propos recueillis en conférence de presse téléphonique