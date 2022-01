Après une saison exceptionnelle la saison dernière conclue en beauté par le gros globe de cristal, cette saison 2021-2022 ne ressemble pas à la précédente pour Alexis Pinturault. Le skieur français s’est raté aujourd’hui au slalom de Kitzbühel, il a enfourché. Pintu a dressé un triste bilan de sa première partie de saison avant les Jeux Olympiques dans deux semaines environ.

« Je ne sais pas quoi dire. J’ai le sentiment que cette saison est un enfer. Il y a du bon ski à l’entraînement, il y a des bonnes choses, je n’arrive pas à reproduire en course. J’ai besoin d’un deuxième souffle que je ne trouve jamais. Pourtant je n’ai pas l’impression que les choses soient

catastrophiques, mais il n’y a rien qui s’aligne dans le bon sens. Je prends une claque derrière la tête. Le tracé était piégeux, mais on en a déjà eu en Coupe du monde (…) En slalom, je fais trop les montagnes russes, des abandons qui m’empêchent d’aligner des bons résultats. Mais je ne suis pas le seul à avoir des hauts et des bas, c’est une saison difficile à comprendre. Je doute donc c’est compliqué pour me lâcher, prendre des risques. Je manque de confiance, je suis un athlète qui n’a pas forcément beaucoup douté dans sa carrière, ou alors je chassais vite les doutes », a déclaré l’athlète français dans des propos retranscrits par l’AFP.